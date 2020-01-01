تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي فى البريميرليج

السبت 18/يوليه/2020 - 07:45 ص
ليفربول
ليفربول
كتب: علي ماهر حلمي
ينتظر عشاق الكرة العالمية هذا الأسبوع مواجهة قوية تجمع بين نادى ليفربول أمام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي فى البريميرليج:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.
خط الوسط: فابينهو، فينالدوم، نابي كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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