تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي فى البريميرليج
السبت 18/يوليه/2020 - 07:45 ص
كتب: علي ماهر حلمي
ينتظر عشاق الكرة العالمية هذا الأسبوع مواجهة قوية تجمع بين نادى ليفربول أمام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي فى البريميرليج:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.
خط الوسط: فابينهو، فينالدوم، نابي كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.