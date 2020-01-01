ينتظر عشاق الكرة العالمية هذا الأسبوع مواجهة قوية تجمع بين نادى ليفربول أمام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي فى البريميرليج:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.

خط الوسط: فابينهو، فينالدوم، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



