وفاة جون لويس رمز الدفاع عن الحقوق المدنية في أمريكا

أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، بوفاة النائب الأميركي جون لويس المعروف بدفاعه عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.





جون روبرت لويس (ولد في 21 فبراير 1940) هو سياسي أمريكي وزعيم الحقوق المدنية، وهو الممثل الأمريكي عن مقاطعة الكونغرس الخامسة لجورجيا، خدم في ولايته السابعة عشر في مجلس النواب، وبدأ خدمته أيضًا منذ عام 1987، وهو عميد وفد الكونغرس في جورجيا. تشتمل مقاطعته على ثلاثة الأرباع الشمالية من أطلنطا، وهو عضو في الحزب الديمقراطي.





كان عضو في قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، وشغل منصب نائب رئيس السوط (ضابط الانتظام) منذ عام 1991 ومنصب كبير نواب السوط منذ عام 2003.



