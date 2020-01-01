موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في البريميرليج

السبت 18/يوليه/2020 - 07:18 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
كتب: علي ماهر حلمي
يحل نادى مانسشتر سيتي يوم الثلاثاء المقبل ضيفا على نظيره فريق واتفورد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيكارج رود الدولي بمدينة واتفورد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادى واتفورد ضد مانشستر سيتي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق سوار الذهب.

ويدخل نادى مانسشتر سيتي المباراة وهو فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث نجح فى التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما يحتل نادى واتفورد المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مانشستر سيتي مواعيد مباريات مانشستر سيتي مانشستر سيتي اخبار السيتي

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

بسبب الفيديو.. مرتضى منصور يوجه صدمة جديدة للخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 13 ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حادث طعن في لندن والشرطة تتحدث عن وقوع إصابات

منذ حوالي 7 ساعات

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

5 أسباب محتملة وراء انخفاض أعداد الوفاة بكورونا.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يوم

عاجل.. قمة أفريقية بمشاركة السيسي حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

بعد الفوز على توتنهام.. تعرف على موعد ليفربول المقبلة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بعد تتويج الريدز بالدوري الانجليزي.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

10:01 م

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام