موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في البريميرليج

يحل نادى مانسشتر سيتي يوم الثلاثاء المقبل ضيفا على نظيره فريق واتفورد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيكارج رود الدولي بمدينة واتفورد.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين نادى واتفورد ضد مانشستر سيتي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق سوار الذهب.





ويدخل نادى مانسشتر سيتي المباراة وهو فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث نجح فى التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما يحتل نادى واتفورد المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.