3 اجتماعات و12 قرارًا.. ماذا فعلت الحكومة المصرية في أسبوع؟

تضمن حصاد الأسبوع المنقضي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي 3 اجتماعات و12نشاطًا و12 قرارًا من يوم السبت 11 يوليو وحتى يوم الجمعة 17 يوليو 2020، وفقًا لما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول حصاد الحكومة الأسبوعي.





وترصد بوابة "الفجر" اجتماعات ونشاطات وقرارات الحكومة في أسبوع في السطور التالية:





- 3 اجتماعات للحكومة في أسبوع:





- الاجتماع الأسبوعي الأول:

اجتمعت الحكومة برئاسة "مدبولي"، بهدف مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة مثل إجراءات التعامل مع مصابي الحريق الذي نشب على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.





- الاجتماع الأسبوعي الثاني:

كما اجتمع "مدبولي"، مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لمتابعة ملفات الأراضي القابلة للزراعة بوسط وشمال سيناء والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والمشروع القومي لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وذلك بحضور رئيس مركز بحوث الصحراء وعميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة.





- الاجتماع الأسبوعي الثالث:

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثماري وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.





- 12 نشاطًا للحكومة في أسبوع:

1- تلقي تقرير من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة:

تلقى "مدبولي" تقريرًا من منظومة الشكاوي الموحدة لمتابعة جهود المنظومة في الرصد والاستجابة لشكاوي المواطنين خلال شهر يونيو 2020 حيث تم استلام 110 ألف شكوى وطلب واستغاثة وتم الانتهاء من فحص ومراجعة وتوجيه 92 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص.





2- متابعة مع وزير التنمية المحلية:

وتابع رئيس الوزراء، مع وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان.





3- استعراض "رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري ما بعد كورونا":

كما استعرض رئيس الوزراء، رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري ما بعد كورونا"، وذلك خلال افتتاح مشروع "الأسمرات 3" بمحافظة القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





4- جولة تفقدية بمشروعات أسوان:

وتفقد رئيس الوزراء عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة أسوان، مثل أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليًا، استعدادا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.





5- تفقد مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان:

وتفقد أيضا، أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان ومحور "بديل خزان أسوان"، وذلك برفقة وزراء التنمية المحلية والصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان.





6- متابعة مع وزير التنمية المحلية:

كما تابع "مدبولي"، مع وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.





7- جولة بمتحف النوبة:

أجرى رئيس الوزراء، جولة في متحف النوبة اطمأن فيها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتفقد أيضًا أعمال تطوير السوق السياحي بأسوان، ومشروع الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ أسوان.





8- تفقد مستشفى أسوان التخصصي:

وتفقد رئيس الوزراء، مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، التي تم تخصيصها كمستشفى عزل صحي بعد تفشي "فيروس كورونا"، حيث أعرب عن شكره وتقديره واحترامه لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين بالفيروس بكل همة وضمير.





9- تفقد محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان:

كما تفقد أيضا محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان وأعمال ازدواج طريق القاهرة – أسوان الصحراوي الغربي، في المسافة من أسوان حتى إدفو، وذلك برفقة وزراء التنمية المحلية والصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ أسوان ورئيس هيئة الطرق والكباري.





10- متابعة مشروعات التطوير بقرية "أولاد صبور":

وتابع "مدبولي"، مع وزير التنمية المحلية مشروعات التطوير بـ"قرية أولاد صبور" بالدقهلية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، استكمالا لسلسلة المتابعات بشأن جهود المحافظات المختلفة، لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.





11- متابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضي:

وتابع "مدبولي" أيضا، الموقف التنفيذي للموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضي خلال الفترة من 8 يونيو حتى 14 يوليو 2020، وذلك في تقرير تلقاه من وزير التنمية المحلية، حيث تمت إزالة 2793 مخالفة بناء و1380 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية في الفترة المذكورة.





12- استعراض تقرير من المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء:

كما تم استعراض تقرير من المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اطمأن فيه على توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا، خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.





- 12 قرار للحكومة في أسبوع:

1- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم "309 مكررا ب"، والتي أوردت تعريفًا للتنمر بأنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني، أنها تسيء للمجني عليه بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، وعقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات: ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم "49" لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم "197" مكرر، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية.

3- الموافقة على مشروع قرار بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف: كما وافق المجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعي الضريبي، ونقل الأرباح المعتمدة في باريس، والتي وقعتها مصر في وقت سابق، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

4- الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التيسير المالي الحكومة المصرية و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية": كما وافق المجلس، على مشروع قرار بشأن اتفاق التيسير المالي الحكومة المصرية و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المرحلة الثالثة"، بمبلغ 95 مليون دولار.

5-الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسبانية: ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسبانية، بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو، لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف، وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22، و23 يونيو 2020.

6- الموافقة على مشروع قرار بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017: ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15 يوليو 2021.

7- الموافقة على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية": ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادي الأسيوطي، بمساحة 667 فدانًا للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عامًا، في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة، وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار.

8- الموافقة على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية": كما وافق المجلس، على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومي للشباب" للعام المالي 2020-2021.

9- الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية: ووافقت الحكومة، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13-7-2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

10- الموافقة على استمرار صندوق تنمية الصادرات في استلام الملفات الخاصة بمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2019-2020: ووافق المجلس، على استمرار صندوق تنمية الصادرات في استلام الملفات الخاصة بمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2019-2020 بعد انتهاء العام المالي، والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك في إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات.

11- الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تسهيل مالي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية: كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن اتفاق تسهيل مالي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار، والموقع بتاريخ 5-7-2020.