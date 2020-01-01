موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

السبت 18/يوليه/2020 - 06:28 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
عبد القادر عرابي
يستضيف ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، مبارة يوفنتوس وضيفه لاتسيو، في قمة مواجهات الجولة 34 من الدوري الإيطالي، والمقرر إقامتها الاثينن المقبل 20 يوليو.

ويسعى يوفنتوس لعبور عقبه ضيفه لاتسيو، من أجل المضي قدماً نحو تحقيق لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

على الجانب الآخر، يريد نادي لاتسيو تحقيق الفوز على يوفنتوس، لضمان التواجد في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وتحسين مركز الفريق.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة من 33 مباراة، بينما يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 69 نقطة.

ويسعى يوفنتوس لرد اعتباره من هزيمة لقاء الذهاب أمام لاتسيو على ملعب أوليمبيكو، والتي انتهت بنتيجة 3/1.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة عشرة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

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