دونجا يثير الجدل حول انتقاله للزمالك برسالة غاضمة

أثار عماد نبيل دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونشر عماد نبيل دونجا صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها بكلمة "loading".





وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم نبيل دونجا، بالانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الذي حصل على توقيعه.





من جانبه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أن يوم ٦ أغسطس المقبل موعدا نهائيا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



