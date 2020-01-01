محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف





أفادت أنباء صحفية، بأن دفاع النجم محمد رمضان، سيقدم مذكرة للاستئناف على الحكم الصادر ضد الفنان بالحبس عامًا بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر الشهير إعلاميًا بالطيار الموقوف.





ومن المقرر أن يتم لتحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقي بعد أن يتقدم الدفاع بالاستئناف على الحكم خلال الأسبوع الجاري.





كانت جنح الدقي، أصدرت حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء للطيار أشرف أبو اليسر.



