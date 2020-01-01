رمضان صبحي يكشف حقيقة عروض الزمالك وبيراميدز

السبت 18/يوليه/2020 - 05:53 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ريهام عبد المحسن
اعترف رمضان صبحي نجم الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي برغبة ناديي الزمالك وبراميدز بالتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقام رمضان صبحي بإبلاغ مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة بوجود مفاوضات من الزمالك وبراميدز للتعاقد معه عن طريق بعض وكلاء اللاعبين ولكنه أكد لهم أنه لن يلعب في مصر إلا للمارد الأحمر.

وأخطر رمضان صبحي مسئولي الأهلي بعدم لعبه في مصر إلا للقلعة الحمراء وذلك إذا تعثرت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي.

ومازالت إدارة الأهلي تواصل مفاوضاتها مع مسئولي هدرسفيلد الإنجليزي حول التعاقد مع رمضان صبحي لكن النادي الإنجليزي يبالغ في طلباته المالية.

ولن يستسلم مسئولو الأهلي في صفقة التعاقد مع رمضان صبحي لكنه مازال متبقى الكثير قبل نهاية الموسم الحالي.

ويرغب هدرسفيلد في بيع رمضان صبحي مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني في الصيف الحالي لكن عرض الأهلي لم يتجاوز الـ 3 مليون جنيه إسترليني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رمضان صبحي رمضان صبحي بيراميدز الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يوم

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة نجم بيراميدز ويقدم هدية من ذهب للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قمة أفريقية بمشاركة السيسي حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حادث طعن في لندن والشرطة تتحدث عن وقوع إصابات

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب الفيديو.. مرتضى منصور يوجه صدمة جديدة للخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد فرمان فايلر.. تحرك مفاجئ من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياُ

ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المصري

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

02:40 ص

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام