لأول مرة تفاصيل اختباء نانسي عجرم في "الحمام" لحظة اقتحام فيلتها

السبت 18/يوليه/2020 - 05:25 ص
بوابة الفجر

قالت نانسي عجرم في الفيلم الوثائق للرواية الكاملة لاقتحام فيلتها، إنه فور شعورها بدخول مقتحم منزلها للداخل، بعدما ظل مختبئا في الشرفة لمدة 3 ساعات، دخلت الى الحمام واتصلت بوالدها، وأخبرته أن هناك "حرامي بالبيت"، في الوقت الذي كان محمد الموسى يهدد زوجها فادي الهاشم بالسلاح طالبا المال.

في حين صرح والدها أنه طلب من زوجته الاتصال بالشرطة بينما كان يتوجه إلى الفيلا بعد تلقي اتصال ابنته.

وكشف فادي الهاشم أن محمد الموسى قال له عند مواجهته له "لا تجبرني أن أؤذيك، أين زوجتك؟"، فسمع صوت نانسي من الحمام أثناء اتصالها بالسائق "أحمد" الذي كان متواجدا مع شقيقه وصديقين، وتوجهوا إلى الفيلا أيضا، وأصر الموسى على طلب خروج نانسي، لكن رفض زوجها فادي ذلك، ووصل السائق وأصدقاؤه.

وتابعت نانسي عجرم في الوثائقي "الرواية الكاملة" أنه وقت سماعها صوت تبادل إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلهما، خرجت من الحمام واعتقدت أن زوجها توفي.

وقالت: "عشت مستقبل بثانيتين: مات فادي؟ أخدوا ميلا؟ ايللا صرلها شي؟ دقائق مرت كسنة".

يشار إلى أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان، تعرضت لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.

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