إدارة سباقات فورمولا -1 تعلن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت إدارة سباقات "فورمولا 1" للسيارات اليوم الجمعة، عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع البداية المتأخرة للموسم الجديد.





وقالت في بيان إنه جرى إجراء 4992 اختبارا خلال الفترة من العاشر وحتى 16 يوليو الجاري، وإن الحالتين الإيجابيتين لم تكونا في السباق الذي أقيم في النمسا يوم 12 من الشهر الجاري.





وذكرت فورمولا -1 عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تم إبعاد المتضررين وعزلهم. جرى تتبع المخالطين وعزلهم ."





ولم يكشف مسؤولو بطولة العالم (فورمولا-1) عن هوية المصابين، أو أي تفاصيل إضافية.





ومن المقرر أن ينطلق السباق المقبل بعد غد الأحد في العاصمة المجرية بودابست. وجرت اليوم الجمعة التجارب الحرة للسباق.





وانطلق موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 في الخامس من يوليو الجاري، بدون جمهور ووسط إجراءات أمنية مشددة وفي ظل بروتوكول صحي صارم. وقد تم حتى الآن الاستقرار على إقامة عشرة سباقات من الموسم.





وأدت حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق ماكلارين في مدينة ملبورن بأستراليا شهر مارس الماضي ، إلى إلغاء السباق الافتتاحي للموسم، وبعد ذلك بوقت قصير توقفت جميع المنافسات الرياضية في أنحاء العالم بسبب الجائحة.



