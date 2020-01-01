إدارة سباقات فورمولا -1 تعلن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 05:10 ص
بوابة الفجر
أعلنت إدارة سباقات "فورمولا 1" للسيارات اليوم الجمعة، عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع البداية المتأخرة للموسم الجديد.

وقالت في بيان إنه جرى إجراء 4992 اختبارا خلال الفترة من العاشر وحتى 16 يوليو الجاري، وإن الحالتين الإيجابيتين لم تكونا في السباق الذي أقيم في النمسا يوم 12 من الشهر الجاري.

وذكرت فورمولا -1 عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تم إبعاد المتضررين وعزلهم. جرى تتبع المخالطين وعزلهم ."

ولم يكشف مسؤولو بطولة العالم (فورمولا-1) عن هوية المصابين، أو أي تفاصيل إضافية.

ومن المقرر أن ينطلق السباق المقبل بعد غد الأحد في العاصمة المجرية بودابست. وجرت اليوم الجمعة التجارب الحرة للسباق.

وانطلق موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 في الخامس من يوليو الجاري، بدون جمهور ووسط إجراءات أمنية مشددة وفي ظل بروتوكول صحي صارم. وقد تم حتى الآن الاستقرار على  إقامة عشرة سباقات من الموسم.

وأدت حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق ماكلارين في مدينة ملبورن بأستراليا شهر مارس الماضي ، إلى إلغاء السباق الافتتاحي للموسم، وبعد ذلك بوقت قصير توقفت جميع المنافسات الرياضية في أنحاء العالم بسبب الجائحة.

أخبار تهمك

الأهلي ينسحب من صفقة نجم بيراميدز ويقدم هدية من ذهب للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يوم

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب الفيديو.. مرتضى منصور يوجه صدمة جديدة للخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قمة أفريقية بمشاركة السيسي حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حادث طعن في لندن والشرطة تتحدث عن وقوع إصابات

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

02:40 ص

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام