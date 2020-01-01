باريس سان جيرمان يكتسح بيفرين البلجيكي بسباعية وديا

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه بيفرين البلجيكي بسبعة أهداف دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.





وسجل أليكساندر فوكيتش، مدافع الفريق البلجيكي، الهدف الأول لباريس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21، قبل أن يضيف النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 27.





وفي الدقيقة 47، سجل ماورو إيكاردي الهدف الثالث لنادي العاصمة الفرنسية، ثم أضاف زميله كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 60





وبعد مرور خمس دقائق، نجح الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 65، قبل أن يسجل هدفه الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 66.





وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني، اختتم لويك مبي مهرجان أهداف فريقه بتسجيله الهدف السابع.





وشهدت المباراة تعرض فوكيتش لاعب بيفرين للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.





وهذه هي المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفريق، بعد مباراة أمام لوهافر (فاز بها 9 / صفر) يوم الأحد الماضي، وذلك استعدادا لمواجهة أتالانتا الإيطالي في 12 من أغسطس المقبل في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتي ستقام أدوارها النهائية من مباراة واحدة في البرتغال.



