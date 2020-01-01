كهربا يصدم الزمالك بتحرك جديد

السبت 18/يوليه/2020 - 05:05 ص
كهربا
كهربا
محمد جمال
أكد أشرف عبد العزيز محامى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي انه يقوم بتحضير شكوي جديدة ضد نادى الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز محامى كهربا فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر :" هناك شكوى من كهربا ضد الزمالك، وشكوى أخرى من الزمالك ضد كهربا".

وأضاف :" كهربا تقدم بشكوى ضد الزمالك مدعومة بمستندات وفيديوهات وأوراق ،كما نحضّر ملفا جديدا للتقدم بشكوى أخرى بخلاف الشكوى القديمة ".

وتابع :" الحكم المبدئي من فيفا في قضية الزمالك وكهربا من الممكن أن يصدر الشهر المقبل، وبعدها ستُنقل القضية للمحكمة الرياضية الدولية".

وأختتم حديثه قائلًا :" حتى الآن لم يصدر حكم في قضية كهربا".

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