ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الـ36

السبت 18/يوليه/2020 - 04:10 ص
صلاح وفاردي
صلاح وفاردي
غدير أحمد
انتهت مواجهات الجولة السادسة والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصار مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

واصل كل من ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال جلوسهم في مقدمة ترتيب الهدافين الدوري الإنجليزي.

ولكن فشل جيمي فاردي في إحراز أهدافًا في مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد، وقد انتهت المباراة بأنتصر التعالب بهدفين نظيفين.

ولم يستطيع الفرعون المصري محمد صلاح من إحراز أهداف خلال مباراة ليفربول وآرسنال، وعلى الجانب الآخر استطاع ماني تسجيل هدفًا ليصل للهدف رقم 17.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة السادسة والثلاثين كالآتي:-
1- جيمي فاردي 23 هدفًا.
2- بيير إيميريك أوباميان 20 هدفًا.
3- داني إنجز 20 هدفًا.
4- محمد صلاح 19 هدفًا.
5- ساديو ماني 17 هدفًا.
6- ماركوس راشفورد 17 هدفًا.
7- أنتوني مارسيال 17 هدفًا.
8- راؤول خيمينيز 17 هدفًا.
9- رحيم ستيرلينج 17 هدفًا.
10- سيرجو اجويرو 16 هدفًا.

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