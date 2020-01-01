مشاهدات مرتفعة لأغنية أصالة الجديدة "الحب والسلام" (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر

حققت أغنية "الحب والسلام" للمطربة أصالة، مشاهدات مرتفعة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية حتى الان أكث من 2,479,689 عبر قناة أصالة الرسمية الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي.

أغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، جيتار شريف فهمي، دودوك وساكس حموصو، مكياج علاء التونسي.

وفي سياق آخر، انتهت أصالة من تجهيز ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم"لا تستسلم"، ويحتوي الألبوم على 20 أغنية، وجميعهم باللهجة الخليجية، وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات.

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