"أبوها مش عايز بنات".. النيابة تصدر قراراً بشأن الرضيعة مكة

السبت 18/يوليه/2020 - 04:01 ص
الطفلة مكة
الطفلة مكة
إيمان عبد العاطي_ داليا عادل
أمرت النيابة العامة بالمرج، بتحويل الرضيعة "مكة"، ضحية، تعذيب والدها، إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقريرًا بحالتها الصحية، وما بها من إصابات، كما أمرت بضبط وإحضار الاب المتهم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة
وكشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل عن تفاصيل واقعة تعرض الرضيعة مكة للتعذيب على يد والدها لكونها أنثي وليس ذكرا، إذ تبين أن والدة الطفلة أصل بلدتها محافظة كفر الشيخ، ومتزوجة من والد "مكة"، وتقيم رفقته بمنطقة المرج.

وأضاف "عثمان"، أن والدة مكة بعد هروبها من منزل زوجها، عقب تعذيبه طفلتها، توجهت إلى منزل أسرتها بمحافظة كفر الشيخ، وصورت الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي  "الفيسبوك"، بمنزل أسرتها.

وواصل مدير خط نجدة الطفل، في تصريحات إلى الفجر، أن والدة مكة عادت إلى محافظة القاهرة مساء أمس الخميس، لتحرير محضرا بالواقعة، بقسم شرطة المرج، مشيرا إلى أنها متواجدة بالنيابة العامة لسماع أقوالها حول الواقعة.

تهديدات من أسرة الزوج
واختتم عثمان، أن والدة الطفلة مكة بعد نشرها الفيديو على الفيسبوك، تلقت تهديدات من أسرة زوجها، وعُرض على الأم استضافتها بدار استضافة لحين الانتهاء من التحقيقات معها، لكنها رفضت، وقالت أنها ستوفر سكنا خاص بها خوفا على نفسها ورضيعتها، لحين الانتهاء من التحقيقات.

التقرير الطبي: إصابات ظاهرة و"عضة"
وكشف التقرير الطبي للطفلة مكة عن وجود إصابات ظاهرية بالوجه من الناحية اليسرى واليمنى و"عضة" بالكتف الأيسر وكسر منتصف عظمة الساق اليمني، وتم عمل جبيرة فوق الركبة، وكسر منتصف عظمة الزند الأيسر، وتم عمل جبيرة فوق الكوع، وحصلت بوابة الفجر على نسخة من التقرير المشار إليه الخاص بالرضيعة.

كانت أثارت واقعة تعذيب الرضيعة مكة، وتشوه وجهها وإصابتها بكسر بإحدى يديها ورجلها، على يد والدها غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الأيام الماضية.

وتلقى اللواء إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا مفاده بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة المرج من إيمان مصطفي عوض، تتهم زوجها بالتعدي على طفلته بالضرب، وكسر إحدى يديها ورجليها، ومحاولة قتلها، لكونها أنثي وليس ذكرا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12872 جنح المرج لسنة 2020، بإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

والدة الطفلة تروي التفاصيل
وقالت إيمان مصطفي عوض والدة الرضيعة مكة، أنها تزوجت من محمد محمود عبد القادر، وكانت الزوجة الثالثة له، بعد زواجه من سيدتين وإنجابهما طفلتين، مشيرة إلى أنه تزوج منها لتنجب ذكرا وليس أنثي.

وأضافت والدة مكة أنها بعد زواجها بحوالي سنة أنجبت "مكة"، مما آثار غضب زوجها وأخذ يتعدى على رضيعته، وتعذيبها للتخلص منها، كما أنه كان يضربها ويسبها لعدم إرضاعها الطفلة، ولدي اعتراضها وتهديه بفضح أمره، وضع "مخدة" على وجه طفلته لكتم أنفاسها، قائلا لها.. "هموتها لك" ثم بعد ذلك، أجبرها على توقيع دفتر إيصالات أمانة، وحبسها داخل المنزل لمدة أربعة أيام.

وأوضحت والدة مكة أنها تمكنت من الهرب بعد مرور أربعة أيام، وسافرت إلى منزل أسرتها بمحافظة كفر الشيخ.

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