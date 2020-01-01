جيسوس يقترب من العودة لبنفيكا

السبت 18/يوليه/2020 - 03:34 ص
بوابة الفجر
أفادت تقارير إعلامية برازيلية اليوم الجمعة بأن المدرب جورجي جيسوس سيترك تدريب فلامينجو من أجل العودة لتدريب فريق بنفيكا البرتغالي.

ومدد جيسوس الذي يبلغ من العمر 65 عاما والفائز بالدوري وكوبا ليبرتادوريس مع فلامينجو، عقده حتى يونيو 2021. ووفقا لمنصة "جلوبو سبورت" الإلكترونية، كان عرض بنفيكا مغريا بالنسبة له في خضم أزمة فيروس كورونا في البرازيل.

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن يحصل جيسوس على عقد مدته ثلاث سنوات، وثلاثة ملايين يورو في الموسم.

وتولى جيسوس تدريب بنفيكا خلال الفترة من 2009 إلى 2015 وفاز بالدوري البرتغالي ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

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