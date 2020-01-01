نجم الأهلي السابق: وقعت لفيورنتينا وكنت على وشك الانتقال لباير ليفركوزن
السبت 18/يوليه/2020 - 03:44 ص
قال محمد جودة، نجم الأهلي ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، إن تلقى عرضا من نادي فيرونتينا الإيطالي بعد تجربة احترافه في سويسرا.
وأكد محمد جودة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بعد انتهاء إعارتي في الدوري السويسري تلقيت عرض من فيورنتينا الإيطالي ولكن الصفقة لم تتم".
وتابع: "كما أنني كنت على وشك الإنتقال لبايرن ليفركوزن الألماني".
واكد جودة على أن ما فعله أسامة حسن، لاعب الزمالك سابقا، أمر مسيئ للجميع ولجماهير الكرة المصرية.
وقال جوردة: "منقدرش نقول عليه لاعب ولكنه شبه لاعيب ولا أرغب في ذكر اسمه ولكنه صاحب الفيديو العاري".
وتابع: "هذا الشخص لا ينتمي إلى أي نادي وهو يرغب في الشهرة فقط ولكن الطريقة دي عيب جدا".
وأتم: "تم تقديم عدد من المحاضر ضده وهيتم معاقبته قانونيا".