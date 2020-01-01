نجم الأهلي السابق: وقعت لفيورنتينا وكنت على وشك الانتقال لباير ليفركوزن

قال محمد جودة، نجم الأهلي ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، إن تلقى عرضا من نادي فيرونتينا الإيطالي بعد تجربة احترافه في سويسرا.





وأكد محمد جودة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بعد انتهاء إعارتي في الدوري السويسري تلقيت عرض من فيورنتينا الإيطالي ولكن الصفقة لم تتم".





وتابع: "كما أنني كنت على وشك الإنتقال لبايرن ليفركوزن الألماني".



