نانسي عجرم تكشف لأول مر سر إصابة ساقها وتجريد القتيل من ملابسه

السبت 18/يوليه/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر

كشفت نانسي عجرم، خلال الفيلم الوثائقي حول حادثة اقتحام فيلتها، لأول مرة عن سر الإصابة التي لحقت في قدمها عقب انتهاء الحادثة، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة حرق من شظية رصاصة.

وأشارت إلى أنه عند توقف إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلهما، سارعت هي لتفقد زوجها وبناتها، ودخلت في حالة انهيار عصبي.

وأردفت قائلة: "شعرت أن ساقي تؤلمني ولم ألتفت إليها، ثم أخبرتني والدتي أنها ترى دماء على ساقي وتبيّن أن هناك حرقا من شظية".

تجريد القنيل من ملابسه

اتهم طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم أنه من وراء تسريب صورة قتيل منزلهما "محمد الموسى" وهو مجرد من ملابسه بعد قتله عبر شبكة الإنترنت، لكن نفى الهاشم هذه المزاعم، وأكد أنه لا تجمعه معرفة سابقة بالموسى.

وأوضح الهاشم في الفيلم الوثائقي أن الطبيب الشرعي هو من طلب تجريد الراحل من ملابسه وصوّره من أجل الملف، كما تم حجز كل الهواتف للعاملين في الفيلا، وبالتالي ليسوا من سرّبوا الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.





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