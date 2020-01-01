مفاجأة.. الزمالك يفتح ملف صفقة «وادي» مجددًا

تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





تحدث مصدر داخل إدارة النادي المصري البورسعيدي عن مستجدات مفاوضات مسؤولوا الزمالك لضم محمود وادي مهاجم النسور الخضر، في الميركاتو الصيفي المقبل.





وكشف المصدر أن مسئولو الزمالك أعادوا فتح المفاوضات بشان ضم محمود وادي مهاجم الفريق الي صفوف الزمالك في الموسم المقبل.





وقال المصدر إن مسؤولي الزمالك يتابعون تطورات أزمة منع المصري من القيد من جانب الاتحاد الدولي " فيفا " واقتراب حلها رسميا، وهو ما جعل إدارة الزمالك تعيد فتح المفاوضات مع المهاجم الفلسطيني مجددًا.





الجدير بالذكر أن مجلس النادي المصري البورسعيدي، رفض في وقت سابق الاستغناء عن اللاعب الفلسطيني محمود وادي، قبل إقتراب حل ازمة القيد للتعاقد مع بديل سوبر له.



