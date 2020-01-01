أجيري: ريال مدريد لا يستسلم أو يرتاح

أكد المكسيكي خافيير أجيري، مدرب ليجانيس، أنه يتوقع مواجهة أفضل نسخة لريال مدريد، الأحد المقبل، في ختام الدوري الإسباني، رغم حسم الميرينجي للقب.





وقال أجيري، خلال مؤتمر صحفي: "ريال مدريد هو ريال مدريد على مدار العمر، لديه جينات الفوز والتنافس دائما".





وتابع: "هو أمام تحديات ذكرتها الصحافة، ومنها لقب هداف البطولة، ومواصلة الانتصارات المتتالية، ولن يسترخي أو يتخلى عن تحقيق هذه الأمور".





وأضاف مدرب ليجانيس: "رغم قيامهم ببعض التغييرات، إلا أن لاعبين من المستوى الأول أيضا هم من سيشاركون.. كما سيواصلون التركيز على دوري الأبطال".





وواصل المدرب المكسيكي صاحب الـ61 عامًا: "لن يستسلم الفريق أو يرتاح مطلقا، لأن هذا هو ريال مدريد طوال عمره، ولذا أتوقع مواجهة أفضل نسخة منه.. هذه هي الحقيقة".





ويحتل ليجانيس المركز الـ18 برصيد 35 نقطة، ولكي يتجنب الهبوط لدوري القسم الثاني، يتوجب عليه الفوز على الفريق الملكي.





وذلك شريطة تعثر سيلتا فيجو، صاحب المركز الـ17 برصيد 36 نقطة، أمام إسبانيول، الذي هبط رسميا للقسم الثاني.



