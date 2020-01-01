السعودية تلاحق "سعد الجبري" المتهم بإنفاق مليارات من أموال وزارة الداخلية

السبت 18/يوليه/2020 - 02:58 ص
علم السعودية
علم السعودية
الفجر
يلاحق محققون سعوديون، سعد الجبري بتهم إنفاق مليارات من أموال وزارة الداخلية، كما أفادت "وول ستريت جورنال".

من جانبها، نقلت قناة العربية الإخبارية، عن "وول ستريت جورنال"، أن "الجبري" متهم بالفساد وإنفاق المليارات، وبات هاربا دوليا.
وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن الجبري متهم مع مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل.

ولفتت إلى أن "الجبري" يعتبر ثاني أكثر شخصية نافذة في وزارة الداخلية، وخلال عمله أدار صندوق خاص للوزارة لمدة 17 عاما، تدفق خلالها ما يقارب 19.7 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة، أن11 مليار دولار منها تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه، بالإضافة إلى محمد بن نايف.

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