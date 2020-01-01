المخرج محمد فاضل عن "ماسبيرو": ما زال عظيما وقائما رغم مرور ٦٠ عاما على تدشينه (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

قال المخرج محمد فاضل، ضعن "ماسبيرو" مبني الإذاعة والتليفزيون، إن ماسبيرو لازال قائمًا وعظيمًا رغم مرور ٦٠ سنة، مضيفًا: "الحمد لله بحمد ربنا حضرت الجيل الذهبي من عشر سنوات، ورغم كل المشاكل التي وردت عليه منذ يناير ٢٠١١ لكنه لازال ماسبيرو قائمًا وعظيمًا وإن شاء الله سيظل قائمًا".

وقال خلال لقائه في برنامج "التاسعة" علي القناة الأولي قائلاً: "ماسبيرو مش مجرد مبني هو مجموعه قيم والتليفزيون مش مجرد ترفية حيث أنه غير في أسلوب الحياة وبيوصل المعلومه أسرع ورغم كل التطور التكنولوجي سيظل التليفزيون له وضع مختلف واهتمام خاص لدي الجمهور. 

ًشار إلي ماسبيرو هو إسم المبني الضخم علي ضفة نيل القاهرة وهو مقر للتلفزيون المصري أقدم التلفزيونات أالحكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد تلفزيون العراق وماسبيرو أيضا هو اسم الشارع الذي يطل عليه هذا المبني.

وقد سمي بهذا إلاسم نسبة إلي عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو (بالفرنسية: Gaston Maspero)‏ والذي شغل منصب رئيس هيئة الآثار المصرية.


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