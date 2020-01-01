ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

السبت 18/يوليه/2020 - 02:40 ص
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
أشار تقرير صحفي، عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، بعد تتويج ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، في انتظار مباراة الجولة الختامية.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي سيستمع لكل اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة، للحديث عن خسارة الفريق لليجا.

وكان ميسي قد أطلق تصريح ناري، بعد هزيمة برشلونة أمام أوساسونا، أنه مستاء للغاية من طريقة لعب الفريق، مشيرًا أنه في حال الاستمرار على نفس المنوال سيتم الإطاحة بالفريق أمام نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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