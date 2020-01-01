وفاة مونولوجست شهير بعد صراع مع "كورونا"

السبت 18/يوليه/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر

نعى الفنان ناصر القصبي، مواطنه الفنان سعد التمامي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
وعبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب القصبي،: "رحمة الله على المونولوجست - سعد التمامي - الذي توفي البارحه نتيجه إصابته بالكورونا" .

وأضاف: "أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد. وكان بإمكانه أن يبقى طويلاً لحضوره المختلف لكنه قرر الاعتزال مبكرا، تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة".

واعتزل ​الراحل سعد التمامي (93 عاما) الفن منذ أكثر من 40 عاما، واشتهر خلال فترة تألقه بتقليده للفنانين الكبار.

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