وفاة مونولوجست شهير بعد صراع مع "كورونا"

نعى الفنان ناصر القصبي، مواطنه الفنان سعد التمامي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وكتب القصبي،: "رحمة الله على المونولوجست - سعد التمامي - الذي توفي البارحه نتيجه إصابته بالكورونا" .





وأضاف: "أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد. وكان بإمكانه أن يبقى طويلاً لحضوره المختلف لكنه قرر الاعتزال مبكرا، تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة".



