وفاة مونولوجست شهير بعد صراع مع "كورونا"
السبت 18/يوليه/2020 - 02:18 ص
نعى الفنان ناصر القصبي، مواطنه الفنان سعد التمامي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.وعبر حسابه على موقع "تويتر".
وكتب القصبي،: "رحمة الله على المونولوجست - سعد التمامي - الذي توفي البارحه نتيجه إصابته بالكورونا" .
وأضاف: "أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد. وكان بإمكانه أن يبقى طويلاً لحضوره المختلف لكنه قرر الاعتزال مبكرا، تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة".
واعتزل الراحل سعد التمامي (93 عاما) الفن منذ أكثر من 40 عاما، واشتهر خلال فترة تألقه بتقليده للفنانين الكبار.