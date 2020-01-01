مبلغ خرافي.. بيراميدز يحدد سعر بيع "دونجا" إلى الزمالك

السبت 18/يوليه/2020 - 02:02 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
طلب فريق بيراميدز الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه، من أجل التنازل عن لاعب خط الوسط، نبيل عماد "دونجا"، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وعرض نادي الزمالك 30 مليون جنيه، لضم نبيل عماد "دونجا"، وبجانب كثرة المحاولات من إدارة الفريق الأبيض لإقناع مسؤولي بيراميدز بالموافقة على العرض.

ويرحب الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك، بقدوم "دونجا"، وذالك تحسبًا لرحيل طارق حامد أو فرجاني ساسي.

ومن المقرر ان يواجه نادي الزمالك الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي سيلاقي الوداد البيضاوي المغربي أيضا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بشهر سبتمبر المقبل.

وقد تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما اقصى الترجي الرياضي التونسي، ومن المقرر أن يواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي.

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