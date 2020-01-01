"تيك توك" لمحمد رمضان تحقق 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد بعنوان "تيك توك"الذي  شاركه خلاله الرابر سوبر ساكو، بالغناء وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحقق كليب "تيك توك" لمحمد رمضان أكثر 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة

كان رمضان شارك محبيه مقطع فيديو للدعاية الخاصة بكليبه الجديد "تيك توك"، على أكبر شاشات "التايمز سكوير"، في نيويورك.

وعلق رمضان، على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "دعاية كليب تيك توك الآن على أكبر شاشة في شارع تايم سكوير في نيويورك".

الأغنية تم تصويرها بين مصر، وأمريكا، حيث قام رمضان بتصوير مشاهده في الكليب بالقاهرة، وقام الرابر "سوبر ساكو"، والذي يشاركه في العمل، بتصوير مشاهده بكالفورنيا؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن محمد رمضان، كان قد حقق نجاحًا كبيرًا في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل البرنس.

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