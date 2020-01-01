الحرس الثوري يعلن مقتل قائد قوات الباسيج

السبت 18/يوليه/2020 - 01:55 ص
الحرس الثوري
الحرس الثوري
الفجر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، قبل قليل، مقتل جمال كريمي قائد قوات الباسيج في منطقة أورامان غرب إيران.

وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن حرس إيران الثوري يعلن مقتل اثنين من عناصره خلال اشتباكات مع مسلحين أكراد.

وأشارت إلى أن مقتل قائد قوات الباسيج الإيرانية تم في منطقة أورامان خلال اشتباكات مع مسلحين أكراد.

يذكر أن قوات "الباسيج"، هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورًا وإناثًا، أُسّست بأمر من القائد السابق للثورة الإسلامية روح الله الخميني في نوفمبر 1979. 

تضم المنظمة الأصلية المدنيين المتطوعين، وتشارك في أنشطة مثل الأمن الداخلي وتوفير الخدمات الاجتماعية، وتنظيم الاحتفالات الدينية العامة. تتبع الباسيج الحرس الثوري الإيراني (الباسدران) الذي يتبع بدوره إلى سلطة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران.

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