الحرس الثوري يعلن مقتل قائد قوات الباسيج

أعلن الحرس الثوري الإيراني، قبل قليل، مقتل جمال كريمي قائد قوات الباسيج في منطقة أورامان غرب إيران.

وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن حرس إيران الثوري يعلن مقتل اثنين من عناصره خلال اشتباكات مع مسلحين أكراد.

وأشارت إلى أن مقتل قائد قوات الباسيج الإيرانية تم في منطقة أورامان خلال اشتباكات مع مسلحين أكراد.

يذكر أن قوات "الباسيج"، هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورًا وإناثًا، أُسّست بأمر من القائد السابق للثورة الإسلامية روح الله الخميني في نوفمبر 1979.



