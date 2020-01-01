عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يتدخل لحذف منشور عفاف مصطفى المسيئ لـ"عبد الرحمن أبو زهرة"





قالت الفنانة عفاف مصطفى، إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، طلب منها حذف ما كتبته عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.





وأشارت أنها استجابت لطلب الدكتور أشرف زكي وقامت بحذف المنشور التي هاجمت من خلاله الفنان الكبير.





كانت عفاف مصطفى هاجمت الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بـموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



