عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يتدخل لحذف منشور عفاف مصطفى المسيئ لـ"عبد الرحمن أبو زهرة"

السبت 18/يوليه/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة عفاف مصطفى، إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، طلب منها حذف ما كتبته عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وأشارت أنها استجابت لطلب الدكتور أشرف زكي وقامت بحذف المنشور التي هاجمت من خلاله الفنان الكبير.

كانت عفاف مصطفى هاجمت الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بـموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت إن أبو زهرة كان يوجه النقد اللاذع، طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصًا الممثلات صغيرات السن، كما كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، كما يتدخل في شؤون المخرج والإنتاج، إضافة إلى تعامله بتعالى فى اللوكيشن.

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