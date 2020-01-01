برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين

حقق ريال مدريد لقب بطولة الدوري الاسباني أمس بعد الفوز على فريق فياريال بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من الليجا الإسبانية ليحقق اللقب رقم 34 فى تاريخه .





ويحسم برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو مستقبل المدير الفنى للفريق كيكي سيتين خلال اجتماع سيكون بين المدرب ورئيس النادى خلال الساعات القادمة.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن ليس هناك اى نية لدى برشلونة فى إقالة كيكي سيتين بعد خسارة الدوري الاسباني .





وأوضحت شبكة إي إس بي إن الأمريكية أن بارتميو رئيس برشلونة منفتح أكثر على اتخاذ قرار إقالة سيتين بعد نهاية الليجا بشكل رسمي هذا الأسبوع.



