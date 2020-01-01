بينها جوجل.. عطل يضرب بعض المواقع الإلكترونية المهمة

السبت 18/يوليه/2020 - 01:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصيبت قبل قليل، عدد من المواقع الإلكترونية بعطل فني، أدى إلى توقف الكثير من التطبيقات والمواقع العالمية عن تقديم خدمتها للمستخدمين.

العطل الفني، حدث في شبكة إيصال المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير cloudflare، حيث أصيب أحد السيرفرات فى بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، بعطل فني تسبب في كل ذلك.

وحسب موقع "تك رادار"، التقني، فقد قال ماتيو برنس الرئيس التنفيذي لشبكة كلاودفلير cloudflare، إن العطل أصاب العديد من المواقع.

هذا، وأصاب العطل عدة مواقع، وهي كالتالي:
1- 15% من موقع جوجل
2- Discord
3- Feedly
4- Politico
5- Shopify 
6- League of Legends

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