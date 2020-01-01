خطوة واحدة تفصل الأهلي عن التعاقد مع بيكهام

يبحث السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمر التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قامت باقتراح إسم بيكهام لاعب الأحمر السابق، على المدرب السويسري لاستعادة خدماته مرة أخرى.





ويحسم فايلر قراره النهائي خلال الفترة المقبلة، بعد أن قدم جهاز الكرة ملف كامل عن اللاعب وأرقامه ومشاركاته الأخيرة أمام المدرب السويسري، لحسم موقفه بشكل نهائي واتخاذ قرار انضمامه من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتنتظر لجنة التخطيط الضوء الأخضر من فايلر للتعاقد مع "بيكهام"، خاصة أن اللاعب ظهر بمستوى عالي خلال الفترة الماضية وينتظره الكثير حسب ما أشارت اللجنة.



