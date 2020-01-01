جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات ريال مدريد وبرشلونة

السبت 18/يوليه/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
تمكن نادي ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد غياب عن قلعة الملكي منذ عام 2017 الماضي أخر مرة فاز بها.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل رسمي عقب فوزه أول الخميس 16 يوليو على نادي فياريال بهدفين مقابل هدف وهزيمة غريمه التقليدي صاحب وصافة الدوري نادي برشلونة مع أوساسونا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ليجانيس بينما يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ألافيس غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- ريال مدريد، 86 نقطة.
2- برشلونة، 79 نقطة.
3- أتلتيكو مدريد، 69 نقطة.
4- إشبيلية، 67 نقطة.
5- فياريال، 57 نقطة.
6- ريال سوسيداد، 55نقطة.
7- خيتافي، 54 نقطة.
8- فانسيا، 53 نقطة.
9- غرناطة، 53نقطة.
10- أتلتيك بلباو، 51 نقطة.
11- أوساسونا، 51 نقطة.
12- ليفانتي، 46 نقطة.
13- إيبار، 42 نقطة.
14- ريال بيتيس، 41 نقطة.
15- ديبورتيفو ألافيس، 39 نقطة.
16- بلد الوليد ، 39 نقطة.
17- سيلتا فيجو، 36 نقطة.
18- ليجانيس، 35 نقطة.
19- ريال مايوركا، 32 نقطة.
20- إسبانيول، 24 نقطة.

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