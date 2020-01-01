الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة قوية

السبت 18/يوليه/2020 - 01:22 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادى الزمالك فى تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل حمدى النقاز وعدم وجود سوي حازم إمام فى ذلك المركز بالتعاقد مع صفقات قوية .

ويسعي الزمالك للتوصل لاتفاق مع فريق بيراميدز للتعاقد مع رجب بكار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكان الزمالك قد اقترب أيضًا من التعاقد رسميًا مع الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة المقبلة.

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