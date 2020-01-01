أنباء عن مقتل قائد عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن هناك أنباء عن مقتل قائد قوات الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني





يذكر أن قوات "الباسيج"، هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورًا وإناثًا، أُسّست بأمر من القائد السابق للثورة الإسلامية روح الله الخميني في نوفمبر 1979. القائد الحالي للباسيج هو العميد غُلامحُسين غيب برور.



