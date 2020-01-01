بعد الهجوم عليها بسبب "القبلة".. نجوم الفن يشيدون بسولاف فواخرجي في بوستر "شارع شيكاغو"

السبت 18/يوليه/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

تعرضت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي،​ لموجة من الانتقادات المسيئة على الصورة التي نشرتها للبوستر الخاص بها من مسلسل "شارع شيكاغو" الذي تشارك في بطولته، حيث ظهرت على البوستر بلقطة رومانسية تجمعها بالممثل السوري ​مهيار خضور​.

وأشاد عدد كبير من النجوم بالفنانة سولاف، ومن أبرزهم الفنان اللبناني باسم مغنية وغرد قائلًا: ‏بوستر جميل جدا.وبعيد عن الابتذال وقبلة غير مفتعلة.مبروك سلاف و أمل والأستاذ دريد ولكل الأصدقاء في هذا المسلسل.آملا أن نعود مع هذا المسلسل إلى عصر الرومانسية.

وردت سلاف فواخرجي على باسم قائلة: "باسم الحبيب شكرا الك".

ويعرض مسلسل "شارع شيكاغو" 26 يوليو الجاري عبر القناة المشفترة OSN يا هلا، من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، ويشارك في بطولته أمل عرفة، ودريد لحام، وعباس النوري.

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