بشير الديك عن مسلسل"الامبراطور".. أحمد زكي فنان استثنائي يستحق أن يحكى عنه (فيديو)

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حل الكاتب والسيناريست بشير الديك، ضيفًا على برنامج "صالون المساء مع قصواء، وتحدث أثناء إستضافتة عن" مسلسل "الإمبراطور" الذي سوف يحكي قصة حياة الفنان أحمد ذكي، والذي سوف يقوم بدوره الفنان محمد رمضان.



وقال بشير الديك، أثناء اللقاء أن الفنان أحمد زكي، فنان استثنائي يستحق أن يحكي عنه، حيث أنه بدأ من تحت الصفر ووصل إلي مجد فني رهيب.



وأكمل "الديك" حديثه قائلاً: "بالإضافة إلي أن أحمد زكي كان حالة خاصه وفريده من نوعها، حيث أنه مثل فيلم"حليم" وهو علي وشك الموت ووصف حالته وقتها بأن الأطباء كانو يأخذونه لتصوير الفيلم نظراً لتأخر حالته الصحية وقتها، ولكنه عندما يقف أمام الكاميرا يصبح أحمد زكي الممثل المتمكن الذي يبهر الجمهور بآدائه وإطلالتة المتمكنة".



وأنهي السيناريست بشير الديك : "وهذا هو السبب في أننا تحمست عندما طلب مني كتابه قصة" الإمبراطور " حيث أنني قمت بتجميع كل المعلومات استعداداً لكتابته، وأنه سوف يعرض في شهر رمضان لسنه ٢٠٢١".



يذكر أن الفنان محمد رمضان سوف يقوم بتجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكي من خلال مسلسل "الأمبراطور أحمد زكى"، والذى سيعرض في رمضان المقبل لعام 2021.



وخاض النجم محمد رمضان السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" وهر من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.







