ويسكا يهزم نومانسيا بثلاثية ويقتنص بطاقة الصعود للدوري الإسباني الممتاز

صعد فريق ويسكا للدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه نومانسيا 3 - 0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية والأربعين (قبل الأخيرة) من دوري الدرجة الثانية.





ورفع ويسكا رصيده بهذا الفوز إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط أمام ألميريا صاحب المركز الثالث، والذي أدت خسارته أمام مضيفه بونفرادينا 1 - 2 إلى صعود ويسكا رفقة قادش- متصدر الترتيب والذي ضمن صعوده للمسابقة في وقت سابق- لمنافسات الدوري الممتاز الموسم المقبل.





وتقدم ويسكا في الدقيقة 54 عن طريق رافائيل مير فيسنتي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 68.





وفي الدقيق، 78 سجل الياباني شينجي أوكازاكي الهدف الثالث لويسكا.





ويصعد صاحبا المركز الأول والثاني في الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما تخوض الأندية في المراكز من الثالث إلى السادس مباريات فاصلة لتحديد الصاعد الثالث.



