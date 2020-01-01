شاهد.. محامي محمد رمضان: الطيار طلب تعويض 25 مليون جنيه

قال أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، إن الحكم الصادر بحق موكله بالحبس عامًا في قضية سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر ليس نهائيًا، مشيرًا إلى أنه سيتقدم غدًا بطلب استئناف هذا الحكم.

وأضاف "الجندي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أنه لم يتم حبس الفنان محمد رمضان، مؤكدًا على ثقتهم في القضاء المصري واستمرارهم في إجراءات التقاضي لحل هذه الأزمة.



واستبعد محامي محمد رمضان، أن يكون هناك أي حل ودي لهذه القضية، قائلا: "المحكمة اقتنعت بأن محمد سب وقذف الطيار في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، ولا تعليق على أحكام القضاء، ولكن سنسلك كل درجات التقاضي من استئناف ونقض".



وأشار محامي الفنان محمد رمضان، إلى أن الطيار أبو اليسر تقدم بطلب تعويض بـ25 مليون جنيه أمام المحكم الاقتصادية، ورفع دعوى أخرى في محكمة الجيزة، ولكني أتوقع أن يتم ضم هذه القضايا لأن الموضوع واحد وكذلك الخصوم.



أزمة محمد رمضان مع الطيار كان الفنان محمد رمضان قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمته مع الطيار الموقوف بسببه أشرف أبو اليسر، بعدما نشر مقطع فيديو بجانبه من داخل كابينة الطائرة الخاصة، دون علم الطيار ما أدى إلى إيقافه عن العمل مدى الحياة.



ودشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج لمقاطعة محمد رمضان وذلك بعدما فعله مع الطيار الموقوف عن عمله، متهمين إياه بالتخلي عنه.



وكان محمد رمضان قد خرج عن صمته منذ أيام ونشر مقطع فيديو أعلن من خلاله أن الطيار الموقوف بسببه طالبه بتعويض مبلغ قدره تسعة ونصف مليون جنيه، الأمر الذي نفاه الأخير بشكل قاطع وقال إنه لم يطلب منه أي مبالغ مالية.



وتسبب ذلك، في رد ساخر من محمد رمضان، حيث نشر مقطع فيديو غريب وهو داخل غرفة عمليات وأرفقه بتعليق قائلًا: الدكتور اللي صورني أخد إيقاف مدى الحياة.