بيسيرو: أخطأت بالرحيل عن تدريب الأهلي وهذا الموقف لا أنساه

السبت 18/يوليه/2020 - 12:52 ص
بيسيرو
بيسيرو
محمد جمال
قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه اخطأ كثيرا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي وقتها.

وأكد بيسيرو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إدارة نادي بورتو ضغطت عليا بقوة ودفعت الشرط الجزائي لذلك رحلت عن الأهلي".

وتابع: "ما دفعني للرحيل أيضا هو موقف جماهير الأهلي في مباراة سموحة، فكان الوضع والمنظر غريبا للغاية لذلك قررت الرحيل في ظل ضغط إدارة بورتو".

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه تقابل مع محمود طاهر مع لندن خلال مفاوضاته مع القلعة الحمراء.

وأكد بيسيرو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن أنسى تلك المقابلة ووقتها أنهينا الاتفاق ورحبت بتدريب النادي الأهلي".

وتابع: "لم أنسى التدريب الأول مع الأهلي فقامت الجماهير بملئ جنبات ملعب التتش وقتها وكان المنظر رائعا للغاية ولا يمكن أن أنساه".



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