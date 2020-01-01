هيفاء وهبي تصل القاهرة لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها السابق





أفادت أنباء صحفية بأن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وصت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي.





ونشرت وهبي، عبر خاصية الأستوري بموقع "إنستجرام"، عدد من الفيديوهات التي وثقت من خلالها رحلتها إلى القاهرة.





وظهرت وهبي في الصورة وهي تهبط من الطائرة الخاصة التي نقلتها من لبنان إلى مصر.