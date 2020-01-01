هيفاء وهبي تصل القاهرة لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها السابق

السبت 18/يوليه/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر

أفادت أنباء صحفية بأن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وصت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي.

ونشرت وهبي،  عبر خاصية الأستوري بموقع "إنستجرام"، عدد من الفيديوهات التي وثقت من خلالها رحلتها إلى القاهرة.

وظهرت وهبي في الصورة وهي تهبط من الطائرة الخاصة التي نقلتها من لبنان إلى مصر.

كان محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، كشف حقيقة زواجه منها، موضحًا أنه تزوجها منذ 24 مارس 2017.

ورد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" على اتهام هيفاء وهبي له بالاستيلاء على فيلا و5 شقق سكنية، مؤكدًا: "والله ما حصل انها كتبت أي حاجة باسمي واستنوليت عليها".

وأكد أن الفيلا التي يسكن بها ملكه، ولديه كافة أوراقها ومستنداتها، مضيفًا أنه ليست ملك شقيقة هيفاء وهبي، كما قالت.

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