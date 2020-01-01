في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:48 ص
جانب من الحملات
جانب من الحملات
إسماعيل منطاوي
شن اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، حملة على الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية لانتظار السيارات اعلى الرصيف، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح، إن الحملة أسفرت عن ضبط دراجة نارية مخالفة تسير على الرصيف المخصص للمشاة، وتم توقيع غرامة قدرها 500 جنيه على صاحبها، وذلك بشارعي الأحرار والبطل أحمد عبدالعزيز.

كما تم مراجعه رخص المحلات مع التوعية باشتراطات الترخيص، ورصد كشك حراسه امام شركه خاصة بدون ترخيص وتم رفعه في الحال.

وعن متابعة الجراجات وفقا للتعليمات، تبين تغير استخدام لجراج العقار ٣٥ الاحرار وتحويله لمخزن وعلى الفور تم رفع المحتويات، والتنبيه على مالكه أنه في حاله عدم استغلاله جراج سوف يقوم الحي بإدارته وفقا للقانون والتعليمات، وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

تحذيرات وغرامات مالية كبرى بشأن إقامة شوادر بيع المواشي بالجيزة
وقررت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض بيع المواشي، في الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه في حاله المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات، وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار المحافظ أن القرار يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حرصًا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع الغير مخصصة لها، وبعيدًا عن رقابتها من الجهات المختصة.

كما اصدر محافظ الجيزة قرارًا يحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن او جمعية تقوم بتلك الاعمال وفى حاله المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف اعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله. 

وأشار انه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على ان يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

كما كلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية، بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة
في الدقي.. صعد على الرصيف بالدراجة النارية فدفع 500 جنيه غرامة

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