جوزيه بيسيرو: مستغرب من موقف صالح جمعة فى الأهلي

السبت 18/يوليه/2020 - 12:50 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال
عاد صالح جمعة للتدريبات الجماعية للنادى الأهلي لأول مرة بعد فترة غياب طويلة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

وأشاد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، بمستوى صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وأكد بيسيرو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مستغرب من عدم لعب صالح جمعة حاليا ولازم حد يقعد ويتكلم معاه لانه لو فايق مفيش لاعب زيه".

وعن تلقيه مفاوضات للعودة إلى مصر، أشار: "تلقيت بعض العروض الشفهية للعودة إلى التدريب في مصر".

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