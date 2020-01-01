الشرطة البريطانية: حادث "برودجيت"، ليس له أي صلة بالإرهاب

السبت 18/يوليه/2020 - 12:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قالت الشرطة البريطانية، إن حادث الطعن الذي وقع في منطقة "برودجيت"، ليس له أي صلة بالإرهاب.

وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، بوقوع حادث طعن في "برودجيت" وسط لندن بينما حثت الشرطة الناس على تجنب الذهاب إلى الموقع.

وأشارت الشرطة، إلى أنها تتعامل مع حادث في هذه المنطقة، لافتة إلى أنها ترجح إصابة شخصين ووضعهما ليس حرجا.

وانتشرت سيارات الإسعاف في منطقة "برودجيت" وسط لندن على خلفية حادث الطعن.

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