وكيل جيرالدو يكشف مفاجأة مدوية فى عقد اللاعب ويؤكد: لا يوجد عروض

السبت 18/يوليه/2020 - 12:45 ص
جيرالدو
جيرالدو
محمد جمال
كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة كبيرة في عقد اللاعب مع النادي الأهلي.

وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقد جيرالدو مع الأهلي يحتوي على شرط جزائي".

وتابع: "اللاعب يتبقى في عقده 3 سنوات، فقد تعاقد الأهلي معه في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف".

وكشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد. 

وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعب مرتاح مع الأهلي وهو الآن مركز تماما في الأهلي".

وتابع: "إذا تلقى اللاعب عرضا سواء بالبيع أو الإعارة داخل أو خارج مصر، سيوافق طالما العرض مناسب ويرضيه ويرضي النادي الأهلي".

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