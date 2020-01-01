لجنة مكافحة كورونا تصدم المصريين: مازلنا في ذروة انتشار الفيروس (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 02:19 ص
حسام حسني
حسام حسني
شيماء حسن
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن نوعية فيروس كورونا الموجودة في مصر ليست قوية أو فتاكة، مشيرًا إلى أن إلغاء الحظر لم يتسبب في زيادة الإصابات والدليل على ذلك تراجع أرقام الإصابات بصورة كبيرة.

وأضاف حسني في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "إصابات كورونا في تراجع ملحوظ منذ بداية الشهر الجاري، ومازلنا حتى الآن في ذروة انتشار الفيروس".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاستمرار تراجع أرقام الإصابات والوفيات.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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