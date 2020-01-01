طبيب يكشف عن تأثير جديد لفيروس كورونا

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ محاضر في العلوم الطبية الحيوية بجامعة توتنجهام، إن فيروس كورونا له صور متعددة، حيث هناك مرضى فيروس كورونا يصابون بفشل كلوي، ولكن 80% من المصابين يمر عليهم بشكل بسيط، ولا يسفر عن تدمير أي أعضاء.

وكشف "الشربيني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن فيروس كورونا قد يكون مؤثرا على الأعصاب مستدلا بتسبب الفيروس في فقدان حاستي الشم والتذوق.





وأوضح أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق الرذاذ، ولهذا فإن ارتداء الكمامة أفضل طريقة لمواجهته، وإيقاف انتشاره، معقبا: "الكمامة ضرورية حتى يظهر اللقاح ونحصل جرعة المناعة المطلوبة سواء من خلال جرعة واحدة أو جرعتين".





ولفت إلى أن اللقاح يعطي مناعة بنسبة تصل إلى 90%، ولكن هناك نسبة خطأ قد تحدث، متوقعا بأن من سيحصل على اللقاح لن يصاب بالفيروس قبل مرور سنة على الأقل.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.





وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.



