أول تعليق من تركي آل شيخ على فشل ألميريا في التأهل للدوري الإسباني الممتاز

علق المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على فشل ناديه في التأهل إلى بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وفشل نادي ألميريا في حسم تأهله إلى بطولة الدوري الإسباني الممتاز الموسم المقبل بعد تعرضه للهزيمة على يد نادي بونفيرادينا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والأربعين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.





وقال تركي آل شيخ عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" تعليقا على هزيمة ألميريا وتأهل هويسكا: "مبروك لـ قادش وهويسكا التأهل المباشر وأن شاءالله يكون لنا فرصة في البطاقة الثالثة".





يذكر أن ألميريا لازال يملك فرصة للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز بعد أن ضمن المشاركة في الملحق بجانب كل من ريال سرقسطة وجيرونا وفي انتظار الفريق الرابع ليحسم منهم فريقين فقط الصعود.