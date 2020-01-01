طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 05:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ محاضر في العلوم الطبية الحيوية بجامعة توتنجهام، إن هناك حديث متفائل عن وجود أكثر من لقاح قوي منتظر انتاجه لمواجهة فيروس كورونا يعطي مناعة مزدوجة للمرضى، وهى مناعة تستمر لمدة أطول.

وأشار "الشربيني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يوجد عقار يعطي مناعة 100%، ولهذا يفضل أن يكون هناك أكثر من بديل، لضمان أفضل نتيجة، منوها بأن السباق الآن في إنتاج اللقاح الذي يعطي أفضل نتيجة، ويكون مناسب لكل أجناس البشر، معقبا: "ممكن نلاقي لقاح تأثيره على الهنود مختلف عن تأثيره على المصريين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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