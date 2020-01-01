شبورة صباحا والعظمى تصل لـ40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

السبت 18/يوليه/2020 - 07:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا على معظم أنحاء البلاد، وجاءت التوقعات كالتالي: 

يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد، والطقس ليلًا لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

توقع خبراء الأرصاد، أن تظهر شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى.

وأكد الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 35 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 36 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 28 والعظمى 35 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 37

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