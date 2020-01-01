أديب يرد بقوة على جملة "مصر تتجه لليبيا وتترك سد النهضة"

السبت 18/يوليه/2020 - 02:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدعوات التي تتردد بشأن أن مصر تتوجه للحرب في ليبيا، وتترك ملف سد النهضة، هي مجرد دعوات لضرب الجبهة الداخلية في مصر.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "هما بيحاولوا يخففوا الضغط عن اللي بيأكلهم.. هما عايزين يقومونا على بعض، وبيقولولنا ما ترحوا تشوفوا الماية.. طب ما تركيا موجودة في كذا منطقة في سوريا، والصومال، وهيدخلوا حرب ضد اليونان، وعاملين مشاكل مع القبارصة".

وأشار إلى أن مصر ليس لها أي مطمع في ليبيا، ولكن ليبيا تعتبر مغارة علي بابا بالنسبة إلى أردوغان، معقبا: "في ناس كتير مبسوطين أنهم حاطين على مصر ضغط، القطريين مبسوطين".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.
وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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